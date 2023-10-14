الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: نشعر بالصدمة والرعب من قتل ‫”إسرائيل” المدنيين وتدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 11:12

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: نشعر بالصدمة والرعب من قتل ‫”إسرائيل” المدنيين وتدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة

منذ 40 mins 14 October، 2023
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