انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين بشكل كامل بفعل تصدي المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 06:38

انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين بشكل كامل بفعل تصدي المقاومين

منذ 53 mins 14 October، 2023
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