قوات الاحتلال تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 05:06

قوات الاحتلال تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في جنين

منذ 33 mins 14 October، 2023
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