‫غارات صهيونية على خانيونس وحي الشجاعية وبيت لاهيا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 02:02

‫غارات صهيونية على خانيونس وحي الشجاعية وبيت لاهيا في قطاع غزة

منذ 35 mins 14 October، 2023
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