غارات صهيونية عنيفة ومتتالية على منطقة شمال غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 22:58

غارات صهيونية عنيفة ومتتالية على منطقة شمال غرب غزة

منذ 57 mins 13 October، 2023
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