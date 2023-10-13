‫المجموعة اللبنانية للاعلام تدين العدوان الصهيوني السافر ‫الذي استهدف الفرق الاعلامية : العدوان لن يثني الجسم الصحفي عن ‫اداء واجبه بنقل الحقيقة وفضح العدوان الصهيوني واجرامه – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 13 2023 - 23:00

‫المجموعة اللبنانية للاعلام تدين العدوان الصهيوني السافر ‫الذي استهدف الفرق الاعلامية : العدوان لن يثني الجسم الصحفي عن ‫اداء واجبه بنقل الحقيقة وفضح العدوان الصهيوني واجرامه

منذ 58 mins 13 October، 2023
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