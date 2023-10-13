‫الرئيس السوري بشار الاسد: جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين هي ‫محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 22:58

‫الرئيس السوري بشار الاسد: جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين هي ‫محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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