‫المقداد: تسعى اسرائيل الان الى توسيع رقعة عدوانها لتشمل كل ‫أنحاء المنطقة وعليها ان تتحمل مسؤولية هذا التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 21:28

‫المقداد: تسعى اسرائيل الان الى توسيع رقعة عدوانها لتشمل كل ‫أنحاء المنطقة وعليها ان تتحمل مسؤولية هذا التصعيد

منذ 7 mins 13 October، 2023
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