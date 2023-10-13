بالفيديو | لليوم السابع على التوالي.. المقاومة الفلسطينية تدك مدن ومستوطنات الإحتلال ومطار بن غوريون

واصلت المقاومة الفلسطينية لليوم السابع على التوالي من معركة “طوفان الأقصى”، دك مستوطنات ومدن العدو الصهيوني، رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الساعات الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي.

وأعلنت القسام خلال هذا اليوم، توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً لعسقلان المحتلة رداً على التهجير واستهداف المدنيين، كما أطلقت 3 صواريخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء خانيونس.

بالفيديو | كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ “عياش 250”

كما قصفت كتائب القسام تقصف “بن غوريون” بالصواريخ، كما استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في “كفار سعد” بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري.

كما استهدفت مغتصبة “سديروت” بـ 50 صاروخاً، وتحشدات للعدو شرق “بئيري” برشقة صاروخية، وأيضاً مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ “عياش 250”.

كما قصفت القسام “تل أبيب” برشقة صاروخية، وقاعدة “حتسريم” الجوية، كما أطلقت رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالفيديو | رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الأراضي المحتلة

وبدورها، واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، ولليوم السابع على التوالي، استهداف وقصف عدة مستوطنات ومغتصبات العدو الصهيوني وضمن معركة «طوفان الأقصى» رداً على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس خلال بلاغاتها العسكرية: “إنها قصفت واستهدفت مستوطنات “نير عوز، ونير اسحاق، وحوليت، برشقة صاروخية في تمام الساعة الـ 10:00م”. وأضافت أنها استهدفت مدينة “بئر السبع” المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وضمن معركة «طوفان الأقصى» ايضًا قصفت مجمع أفشلوم، ونير اسحاق، وحوليت برشقة صاروخية في تمام الساعة الـ 01:00م.

وفي السياق، استهدفت السرايا كيبوتس “بئيري” برشقة صاروخية في تمام الساعة 03:30م، كما استهدفت “سديروت” وتحشدات عسكرية للعدو برشقة صاروخية في تمام الساعة 04:10م.

كما قصفت سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان وسديروت برشقة صاروخية رداً على استمرار المجازر وقصف البيوت المدنية. وضمن معركة «طوفان الأقصى» وبتوقيت البهاء، قصفت سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

المصدر: مواقع