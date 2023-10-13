اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في الجيش الصهيوني منذ بداية المعركة الى 264 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 18:24

اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في الجيش الصهيوني منذ بداية المعركة الى 264

منذ 38 mins 13 October، 2023
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