إعلام العدو: إخلاء 10 آلاف إسرائيلي من غلاف غزة إلى إيلات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 10:46

إعلام العدو: إخلاء 10 آلاف إسرائيلي من غلاف غزة إلى إيلات

منذ 48 mins 13 October، 2023
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