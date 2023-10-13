وزارة الصحة في غزة: استقبلت مستشفيات القطاع خلال آخر ساعات أكثر من 120 شهيدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 04:40

وزارة الصحة في غزة: استقبلت مستشفيات القطاع خلال آخر ساعات أكثر من 120 شهيدًا

منذ 20 mins 13 October، 2023
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