اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 04:40

اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية

منذ 28 mins 13 October، 2023
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