الأمم المتحدة: بلغ عدد النازحين أكثر من 423 ألف نازح في غزة حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 03:08

الأمم المتحدة: بلغ عدد النازحين أكثر من 423 ألف نازح في غزة حتى اللحظة

منذ 24 mins 13 October، 2023
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