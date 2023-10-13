تقارير أولية: اكثر من 71 عائلة غزيَّة مُسحت بالكامل من  ‫السجل المدني بفعل المجازر الصهيونية  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 03:08

تقارير أولية: اكثر من 71 عائلة غزيَّة مُسحت بالكامل من  ‫السجل المدني بفعل المجازر الصهيونية 

منذ 26 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة