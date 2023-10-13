تقارير أولية: اكثر من 71 عائلة غزيَّة مُسحت بالكامل من  ‫السجل المدني بفعل المجازر الصهيونية 

تقارير أولية: اكثر من 71 عائلة غزيَّة مُسحت بالكامل من السجل المدني بفعل المجازر الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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تقارير أولية: اكثر من 71 عائلة غزيَّة مُسحت بالكامل من السجل المدني بفعل المجازر الصهيونية
منذ 26 mins
13 October، 2023
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