وزير الخارجية الفنزويلي يجري اتصالاً مع نظيره الفلسطيني ويعلن مطالبته بوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 03:08

وزير الخارجية الفنزويلي يجري اتصالاً مع نظيره الفلسطيني ويعلن مطالبته بوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني

منذ 47 mins 13 October، 2023
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