بلينكن: لا نعتقد أن حربا إقليمية قد تنشب في المنطقة وأرسلنا رسائل واضحة بأن من يفعل سيرتكب خطأ كبيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 03:08

بلينكن: لا نعتقد أن حربا إقليمية قد تنشب في المنطقة وأرسلنا رسائل واضحة بأن من يفعل سيرتكب خطأ كبيرا

منذ 49 mins 13 October، 2023
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