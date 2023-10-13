الصحة الفلسطينية: 6 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية يوم الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 01:36

الصحة الفلسطينية: 6 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية يوم الخميس

منذ 21 mins 13 October، 2023
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