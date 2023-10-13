مستشفى رام الله: شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة دير بزيع غربي رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 01:38

مستشفى رام الله: شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة دير بزيع غربي رام الله

منذ 25 mins 13 October، 2023
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