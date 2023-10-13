صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتفا هعسرا” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 01:36

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتفا هعسرا” بغلاف غزة

منذ 31 mins 13 October، 2023
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