انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي تل الهوا بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 01:36

انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي تل الهوا بمدينة غزة

منذ 35 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة