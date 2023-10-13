عبد اللهيان: أتقدم بالتهاني للشعب الفلسطيني على مقاومته ‫وعلى عملية طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 00:06

عبد اللهيان: أتقدم بالتهاني للشعب الفلسطيني على مقاومته ‫وعلى عملية طوفان الأقصى

منذ 23 mins 12 October، 2023
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