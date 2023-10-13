وصول وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان الى بيروت ويستقبله ممثلون عن حزب الله وحركة امل وحماس والجهاد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 00:04

وصول وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان الى بيروت ويستقبله ممثلون عن حزب الله وحركة امل وحماس والجهاد

منذ 47 mins 12 October، 2023
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