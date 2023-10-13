كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس التي ادت الى اصابة العديد من جنود الاحتلال وتنعى المناضل خالد محتسب منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 00:04

كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس التي ادت الى اصابة العديد من جنود الاحتلال وتنعى المناضل خالد محتسب منفذ العملية

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
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