حمدان للمنار: جيش الاحتلال يدرك أن الدخول بعملية برية في ‫غزة مؤلم جدا ونحن وفصائل المقاومة مستعدون لأي تقدم ‫بري سيفتح الباب أمام كل الاحتمالات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 22:34

حمدان للمنار: جيش الاحتلال يدرك أن الدخول بعملية برية في ‫غزة مؤلم جدا ونحن وفصائل المقاومة مستعدون لأي تقدم ‫بري سيفتح الباب أمام كل الاحتمالات

منذ 53 mins 12 October، 2023
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