مراسل المنار في غزة: أهالي غزة يسطرون ملاحم الصمود ويتمسكون بالمقاومة أكثر بعد عملية طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 22:32

مراسل المنار في غزة: أهالي غزة يسطرون ملاحم الصمود ويتمسكون بالمقاومة أكثر بعد عملية طوفان الأقصى

منذ 57 mins 12 October، 2023
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