طائرات العدو تشن غارات عنيفة في شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 21:02

طائرات العدو تشن غارات عنيفة في شمال غزة

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
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