قوات العدو الاسرائيلي تقصف بعنف المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 17:58

قوات العدو الاسرائيلي تقصف بعنف المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية شرق غزة

منذ 30 mins 12 October، 2023
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