العاروري: كل الاحتمالات مفتوحة ولدينا حساباتنا والاحتلال يعرف أن اقتحامه لغزة سيحول المعركة إلى كارثة على جيشه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 17:58

العاروري: كل الاحتمالات مفتوحة ولدينا حساباتنا والاحتلال يعرف أن اقتحامه لغزة سيحول المعركة إلى كارثة على جيشه

منذ 47 mins 12 October، 2023
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