العاروري: استبقنا هجوما إسرائيليا عبر مباغتة قيادة فرقة غزة العسكرية في الجنوب وقد انهارت بشكل سريع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 17:56

العاروري: استبقنا هجوما إسرائيليا عبر مباغتة قيادة فرقة غزة العسكرية في الجنوب وقد انهارت بشكل سريع

منذ 57 mins 12 October، 2023
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