العدو الاسرائيلي يستهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أحمد الشقري شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:26

العدو الاسرائيلي يستهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أحمد الشقري شمال قطاع غزة

منذ 33 mins 12 October، 2023
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