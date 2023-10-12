اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يعزز فرقة الضفة الغربية بمئات الجنود استعدادا لموجة من العمليات والتوترات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:26
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اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يعزز فرقة الضفة الغربية بمئات الجنود استعدادا لموجة من العمليات والتوترات
منذ 34 mins
12 October، 2023
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