مصدر طبي فلسطيني: أكثر من 30 شهيدا في عدوان صهيوني استهدف مبنى سكنيا في جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:26

مصدر طبي فلسطيني: أكثر من 30 شهيدا في عدوان صهيوني استهدف مبنى سكنيا في جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 36 mins 12 October، 2023
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