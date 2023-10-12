94% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو وحكومته مسؤولية هجوم “حماس”

أظهر استطلاع للرأي أن أربعة من كل خمسة إسرائيليين يعتقدون أن الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولان عن هجوم “حماس” على غلاف غزة وبلدات جنوب كيان الاحتلال.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الحوار، أن 86% من المستطلعين، بما في ذلك 79% من مؤيدي التحالف، قالوا إن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقت من قطاع غزة السبت الماضي، هو “فشل لقيادة البلاد”، في حين قال 92% إن الحرب تسبب القلق.

ويعتقد 94% أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن عدم الاستعداد الأمني ​​الذي أدى إلى الهجوم على الجنوب، حيث قال أكثر من 75% أن الحكومة تتحمل معظم المسؤولية.

ووجد الاستطلاع، الذي شمل 620 يهوديا إسرائيليا، أن غالبية المشاركين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل بعد انتهاء عملية “الدروع الحديدية”.

وقال 56% إنه يجب على نتنياهو الاستقالة في نهاية الحرب، فيما وافق 28% من ناخبي الائتلاف على هذا الرأي.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع 52% من المستطلعين استقالة وزير الحرب يوآف غالانت. بالإضافة إلى ذلك، أشار معظم المشاركين أيضا إلى أنهم لا يثقون في الحكومة لقيادة الحرب على غزة، على الرغم من أن الاستطلاع تم إجراؤه قبل انضمام وزير الحرب السابق بيني غانتس إلى حكومة طوارئ مساء أمس الأربعاء.

المصدر: روسيا اليوم