كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية ظهر اليوم إلى مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 14:54

كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية ظهر اليوم إلى مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
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