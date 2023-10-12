مراسل المنار: هناك مطلب ملح اليوم في غزة وهو فتح ممر إنساني لمنع انهيار القطاع الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 13:22

مراسل المنار: هناك مطلب ملح اليوم في غزة وهو فتح ممر إنساني لمنع انهيار القطاع الصحي

منذ 26 mins 12 October، 2023
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