المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة وصفارات  ‫الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 10:20

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة وصفارات  ‫الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

منذ 32 mins 12 October، 2023
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