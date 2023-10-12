وزارة الصحة في غزة: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة  ‫الجرحى والمرضى بسبب قطعه للكهرباء والمياه والوقود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 07:16

وزارة الصحة في غزة: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة  ‫الجرحى والمرضى بسبب قطعه للكهرباء والمياه والوقود

منذ 40 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة