وزارة الصحة في غزة : الاحتلال يستمر بارتكاب المجازر ويقطع  ‫التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 07:16

وزارة الصحة في غزة : الاحتلال يستمر بارتكاب المجازر ويقطع  ‫التيار الكهربائي

منذ 43 mins 12 October، 2023
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