‫ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ عملية “طوفان  ‫الأقصى” إلى 1200 وعدد الإصابات إلى 5600  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 04:14

‫ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ عملية “طوفان  ‫الأقصى” إلى 1200 وعدد الإصابات إلى 5600 

منذ 8 mins 12 October، 2023
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