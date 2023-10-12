الدفاع الألمانية: وافقنا على طلب “إسرائيلي” باستخدام اثنتين من طائراتنا المسيرة في القتال ضد حماس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 04:14

الدفاع الألمانية: وافقنا على طلب “إسرائيلي” باستخدام اثنتين من طائراتنا المسيرة في القتال ضد حماس

منذ 48 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة