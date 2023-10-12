‫غارات عنيفة ومتواصلة ينفذها الاحتلال شمال غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 01:10

‫غارات عنيفة ومتواصلة ينفذها الاحتلال شمال غرب مدينة غزة

منذ 13 mins 12 October، 2023
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