رئيس حكومة الإحتلال يقول إن ما جرى في المستوطنات الجنوبية ‫”مخيف” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 23:38

رئيس حكومة الإحتلال يقول إن ما جرى في المستوطنات الجنوبية ‫”مخيف”

منذ 34 mins 11 October، 2023
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