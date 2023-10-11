شهداء واصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 23:38

شهداء واصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 48 mins 11 October، 2023
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