الاحتلال الصهيوني يستخدم قذائف الفاسفور الابيض المحرمة  ‫دولياً في غاراته على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 06:50

الاحتلال الصهيوني يستخدم قذائف الفاسفور الابيض المحرمة  ‫دولياً في غاراته على القطاع

منذ 43 mins 11 October، 2023
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