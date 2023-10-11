صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 03:44

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة

منذ 6 mins 11 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة