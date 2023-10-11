مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه بوابة “نتساني عوز” غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 02:16

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه بوابة “نتساني عوز” غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 54 mins 11 October، 2023
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