العدو الاسرائيلي يطلق قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في عدد من المناطق التي تتعرض للقصف بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 02:16

العدو الاسرائيلي يطلق قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في عدد من المناطق التي تتعرض للقصف بقطاع غزة

منذ 55 mins 11 October، 2023
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