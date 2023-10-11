ارتفاع عدد شهداء منزل عائلة شاهين المستهدف بغارة صهيونية في تل الزعتر بغزة إلى 4 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 00:44

ارتفاع عدد شهداء منزل عائلة شاهين المستهدف بغارة صهيونية في تل الزعتر بغزة إلى 4

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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