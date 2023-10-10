نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء جراء قصف طائرات العدو الاسرائيلي لمنازل المواطنين بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 18:38

نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء جراء قصف طائرات العدو الاسرائيلي لمنازل المواطنين بغزة

منذ 15 mins 10 October، 2023
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